Как установило следствие, технический директор предприятия использовал свой авторитет среди руководства, чтобы заключить контракт стоимостью 5,5 млн руб. с дружественной ему фирмой. С контрагентом он заранее договорился о вознаграждении в размере 10% от суммы сделки. Подрядчик, получивший крупный аванс, не обладал необходимыми мощностями для выполнения поставленной задачи и в итоге сорвал сроки поставки, из-за чего заказчик понес серьезные репутационные риски. Преступная схема вскрылась в ходе проверки, после того как заказчик обратился в надзорные органы с жалобой на неисполнение договора.