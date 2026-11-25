С осужденного за коммерческий подкуп топ-менеджера пермской компании взыскали 1,1 млн рублей
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Сотрудники главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали уголовный штраф с бывшего технического директора одного из промышленных предприятий Перми, осужденного за коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.
Как установило следствие, технический директор предприятия использовал свой авторитет среди руководства, чтобы заключить контракт стоимостью 5,5 млн руб. с дружественной ему фирмой. С контрагентом он заранее договорился о вознаграждении в размере 10% от суммы сделки. Подрядчик, получивший крупный аванс, не обладал необходимыми мощностями для выполнения поставленной задачи и в итоге сорвал сроки поставки, из-за чего заказчик понес серьезные репутационные риски. Преступная схема вскрылась в ходе проверки, после того как заказчик обратился в надзорные органы с жалобой на неисполнение договора.
Суд признал технического директора виновным в коммерческом подкупе в крупном размере» и приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1,1 млн руб. В качестве понуждения к скорейшему исполнению решения суда приставы арестовали у осужденного банковские счета. Вскоре в подразделение ведомства поступил документ, подтверждающий уплату штрафа.