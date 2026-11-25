В Оренбуржье на 21% выросло число предпринимателей малого и среднего бизнеса
На территории Оренбургской области за шесть лет количество предпринимателей малого и среднего бизнеса выросло на 21% и достигло 65,9 тыс. субъектов. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев.
По словам главы региона, на сегодняшний день каждый третий трудящийся занят в данном экономическом сегменте. За девять месяцев этого года предприниматели перечислили порядка 47,4 млрд руб. налогов. Это на 5,7 млрд руб., или 14 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте также увеличивается: с 15,7% в 2023 году до 16,3% в 2024 году.
«Важную роль в развитии предпринимательства играет господдержка. С 2019 года из федерального и областного бюджетов в этот сектор направлено почти 1,5 млрд руб., в том числе 556,7 млн руб. в 2026 году. Такие меры отвечают задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и помогают предприятиям развивать производство, торговлю, общественное питание и сферу услуг. За каждым таким проектом — новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и возможности для развития территорий», — сообщает Евгений Солнцев.