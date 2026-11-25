По словам главы региона, на сегодняшний день каждый третий трудящийся занят в данном экономическом сегменте. За девять месяцев этого года предприниматели перечислили порядка 47,4 млрд руб. налогов. Это на 5,7 млрд руб., или 14 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте также увеличивается: с 15,7% в 2023 году до 16,3% в 2024 году.