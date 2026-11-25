«Не все получалось сразу. Не все удалось сделать. Наверное, сегодня какие-то решения я принял бы иначе. Какие-то идеи остались незавершенными. Но за эти девять лет мне точно не стыдно. Мы многое сделали. Многое построили. Запустили новые проекты, новые подходы, новые механизмы. И самое главное — все это делалось огромным количеством людей»,— отметил Артем Ковшов.