Артем Ковшов покинул минстрой Башкирии
Заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов покидает должность. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.
Господин Ковшов напомнил, что работал в министерстве с 7 сентября 2017 года (тогда госкомитет по строительству), в том числе с 2024 года — исполняющим обязанности министра.
«Не все получалось сразу. Не все удалось сделать. Наверное, сегодня какие-то решения я принял бы иначе. Какие-то идеи остались незавершенными. Но за эти девять лет мне точно не стыдно. Мы многое сделали. Многое построили. Запустили новые проекты, новые подходы, новые механизмы. И самое главное — все это делалось огромным количеством людей»,— отметил Артем Ковшов.
Господин Ковшов поблагодарил руководство республики, работников строительной отрасли и своих близких, которым «все эти годы им приходилось мириться с тем, что работа практически всегда была рядом — утром, вечером, в выходные, в отпуске».
Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в октябре министром строительства и архитектуры Башкирии был назначен Павел Сафонов.
О новом месте работы Артема Ковшова пока неизвестно. «Изучаю предложения»,— сообщил он «Ъ-Уфа».