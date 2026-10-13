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Башкортостан

Вышел на строительный объект

В минстрое Башкирии сменился руководитель

13.10.2026, 17:37
Министерство строительства и архитектуры Башкирии возглавил Павел Сафонов. Об этом 13 октября кратко сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства. Ранее господин Сафонов руководил фондом «Региональный оператор РБ», который контролирует капремонт региональных многоэтажек. Причины назначения нового руководителя министерства не сообщались. Опрошенные участники рынка жилищного строительства высоко оценили деятельность Артема Ковшова на должности главы министерства и ждут от Павла Сафонова аналогичной работоспособности.
Павел Сафонов сменил Артема Ковшова в кресле министра строительства региона

Павел Сафонов сменил Артема Ковшова в кресле министра строительства региона

Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Министром строительства и архитектуры Башкирии назначен Павел Сафонов. Об этом вчера на оперативном совещании правительства заявил глава республики Радий Хабиров. По его словам, перед окончательным выбором кандидатуры министра «мы провели достаточно большое такое кадровое изучение». «Вы знаете, Павел Валерьевич возглавлял Фонд капитального ремонта, и на мой взгляд, выстроил работу достаточно эффективно. Первые годы сколько мы ругались, а сейчас это достаточно неплохо работающая структура»,— был лаконичен господин Хабиров. Причину кадровых изменений он не назвал.
Назначение Павла Сафонова, как ранее сообщал «Ъ», планировалось несколько недель назад, но откладывалось из-за отсутствия у него доступа к гостайне.

  • С марта 2024 года министерством строительства и архитектуры республики в статусе исполняющего обязанности руководил 41-летний Артем Ковшов. Господин Ковшов с 2017-го по 2023 год был заместителем председателя республиканского комитета по строительству и архитектуре и заместителем министра строительства, а в сентябре 2023 года был назначен первым заместителем министра строительства и архитектуры Башкирии. Является заслуженным строителем республики и почетным строителем России. Долгое время Артем Ковшов занимался решением проблем обманутых дольщиков. «Оперативное управление процессами по решению вопросов дольщиков было очень эффективным»,— заявлял Радий Хабиров весной 2024 года.

Пока Артем Ковшов остается в министерстве на должности первого заместителя министра.

Павел Сафонов окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Государственное муниципальное управление» и Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Строительство». Начинал трудовую карьеру в отделе маркетинга санатория «Янган-Тау». В 2012–2015 годах работал в администрации Ленинского района Уфы. В марте — мае 2015 года — помощник заместителя премьер-министра Башкирии. В мае 2016 года был назначен первым заместителем генерального директора фонда «Региональный оператор РБ», а в июле 2019 года —генеральным директором.

Доцент Института права УУНИТ, эксперт в сфере градостроительства и земельно-имущественных отношений Эдуард Камалетдинов назвал Артема Ковшова «профессионалом, имеющим заслуженный авторитет на региональном и федеральном уровнях, а также среди профессионального сообщества застройщиков в Уфе». «Он умеет вникать в проблемы каждого объекта, активно работал как над решением проблем обманутых дольщиков, так и по недопущению возникновения новых,— отметил господин Камалетдинов. — С господином Сафоновым я лично не знаком, сфера капитального ремонта хоть и относится к строительству, но имеет более узкий характер. Поэтому новому министру для полного погружения в тему потребуется время. Полагаю, ему необходимо удержать существующую команду для сохранения темпа работы отрасли в такое непростое время».
Первый заместитель директора ГК «Строитэк» Анна Сулиз также отметила профессионализм Артема Ковшова. «Он всегда не на словах, а на деле откликался на запросы застройщиков при решении вопросов с сетевыми компаниями или структурами власти. Артем Васильевич прекрасно исполнял свои обязанности, и я очень надеюсь, что при новом министре уровень взаимодействия с нами останется на том же уровне»,— пояснила госпожа Сулиз.
«Артем Васильевич — человек из отрасли, понимающий процессы, которые происходят. В условиях нынешней экономической ситуации она требует особого внимания. С Павлом Сафоновым мне не приходилось взаимодействовать, но надеюсь, что он продолжит сложившуюся практику взаимодействия власти и бизнеса»,— добавила директор «Строительгрупп» Ильсияр Ларионова.

Булат Баширов

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