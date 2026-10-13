Вышел на строительный объект
В минстрое Башкирии сменился руководитель
С марта 2024 года министерством строительства и архитектуры республики в статусе исполняющего обязанности руководил 41-летний Артем Ковшов. Господин Ковшов с 2017-го по 2023 год был заместителем председателя республиканского комитета по строительству и архитектуре и заместителем министра строительства, а в сентябре 2023 года был назначен первым заместителем министра строительства и архитектуры Башкирии. Является заслуженным строителем республики и почетным строителем России. Долгое время Артем Ковшов занимался решением проблем обманутых дольщиков. «Оперативное управление процессами по решению вопросов дольщиков было очень эффективным»,— заявлял Радий Хабиров весной 2024 года.
Павел Сафонов окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Государственное муниципальное управление» и Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Строительство». Начинал трудовую карьеру в отделе маркетинга санатория «Янган-Тау». В 2012–2015 годах работал в администрации Ленинского района Уфы. В марте — мае 2015 года — помощник заместителя премьер-министра Башкирии. В мае 2016 года был назначен первым заместителем генерального директора фонда «Региональный оператор РБ», а в июле 2019 года —генеральным директором.
«Артем Васильевич — человек из отрасли, понимающий процессы, которые происходят. В условиях нынешней экономической ситуации она требует особого внимания. С Павлом Сафоновым мне не приходилось взаимодействовать, но надеюсь, что он продолжит сложившуюся практику взаимодействия власти и бизнеса»,— добавила директор «Строительгрупп» Ильсияр Ларионова.