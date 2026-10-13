Вышел на строительный объект

Доцент Института права УУНИТ, эксперт в сфере градостроительства и земельно-имущественных отношений Эдуард Камалетдинов назвал Артема Ковшова «профессионалом, имеющим заслуженный авторитет на региональном и федеральном уровнях, а также среди профессионального сообщества застройщиков в Уфе». «Он умеет вникать в проблемы каждого объекта, активно работал как над решением проблем обманутых дольщиков, так и по недопущению возникновения новых,— отметил господин Камалетдинов. — С господином Сафоновым я лично не знаком, сфера капитального ремонта хоть и относится к строительству, но имеет более узкий характер. Поэтому новому министру для полного погружения в тему потребуется время. Полагаю, ему необходимо удержать существующую команду для сохранения темпа работы отрасли в такое непростое время».