Пенсионеру в Башкирии вернули похищенные мошенниками 245 тысяч рублей
Златоустовский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Бирского межрайонного прокурора о взыскании 245 тыс. руб. неосновательного обогащения с 35-летнего жителя региона. Основанием для обращения в суд стали материалы уголовного дела о мошенничестве в значительном размере (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
По материалам дела, в апреле 2025 года пенсионеру позвонил якобы сотрудник организации с предложением заменить электросчетчик. Для заключения договора потерпевший продиктовал данные паспорта.
Затем с ним связались лжесотрудники разных ведомств. Они убедили пенсионера, что тот стал участником противоправных действий, и для сохранения средств необходимо перевести их на «безопасные» счета. Введенный в заблуждение потерпевший перевел почти 245 тыс. руб., из которых 85 тыс. руб. получил фигурант уголовного дела.
Ответчик исполнил решение суда, ущерб полностью возмещен, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.