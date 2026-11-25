Затем с ним связались лжесотрудники разных ведомств. Они убедили пенсионера, что тот стал участником противоправных действий, и для сохранения средств необходимо перевести их на «безопасные» счета. Введенный в заблуждение потерпевший перевел почти 245 тыс. руб., из которых 85 тыс. руб. получил фигурант уголовного дела.