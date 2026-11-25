Полиция ищет пострадавших от незаконной продажи мест на кладбище Оренбурга
Зарезервированные участки аннулируют и предоставят жителям по закону
Полиция Оренбурга попросила откликнуться пострадавших от мошеннической схемы с местами на кладбищенском комплексе «Степной». Обращение опубликовали в региональном УМВД в среду, 25 ноября.
В 2026 году отдел по борьбе с экономическими преступлениями раскрыл преступную схему, связанную с ритуальными услугами. Установлено, что ОПГ из Оренбурга продавала родственникам умерших места для захоронения, хотя по закону их должны предоставлять бесплатно. Ранее в региональном СКР завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Участки для захоронения резервировали для последующей продажи: для этого их благоустраивали и ставили фальшивые оградки и памятники, имитируя настоящую могилу. Сейчас зарезервированные участки планируют аннулировать и законно предоставить гражданам.
Пострадавших просят обращаться в УМВД России по Оренбургской области по адресу: Оренбург, улица Комсомольская, 49. В полиции уточнили: те, кто незаконно приобрел или забронировал места на «Степном», не являются частью схемы фигурантов дела и не подлежат уголовной ответственности.