В 2026 году отдел по борьбе с экономическими преступлениями раскрыл преступную схему, связанную с ритуальными услугами. Установлено, что ОПГ из Оренбурга продавала родственникам умерших места для захоронения, хотя по закону их должны предоставлять бесплатно. Ранее в региональном СКР завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).