Ярославский СФР отсудил пенсию умершего получателя за 17 месяцев
Арбитражный суд Ярославской области взыскал в пользу регионального отделения Социального фонда 211,6 тыс. руб. из средств, ошибочно перечисленных на счет пенсионера за 17 месяцев после его смерти. Это следует из решения суда от 21 ноября.
Пенсионер умер в Азербайджане в ноябре 2022 года. Фонд узнал о его смерти только в 2024 году. К тому моменту на счет пенсионера перечислили 223,4 тыс. руб. за период с декабря 2022 года по апрель 2024 года.
Узнав о смерти пенсионера, фонд обратился в Сбербанк, чтобы вернуть переплату. Банк вернул около 7 тыс. руб. и сообщил, что деньги со счета списывались в погашение долгов умершего. В ходе разбирательства выяснилось, что платежи получили «Россети Центр» и ярославское муниципальное агентство по аренде земельных участков. Фонд потребовал взыскать с них полученные суммы.
Суд указал, что ошибочно перечисленная пенсия оставалась средствами фонда и за ее счет нельзя было погашать долги умершего. Суд удовлетворил иск и взыскал в пользу фонда 209,7 тыс. руб. с «Россети Центр» и 1,9 тыс. руб. с муниципального агентства.