Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на ЧР по фигурному катанию в Челябинске
На чемпионате России по фигурному катанию 2027 года, который пройдет в Челябинске с 16 по 21 декабря 2026 года, выступят действующие чемпионы страны и участники Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян и Петр Гуменник. Соревнования по разряду мастеров спорта примет ледовая арена «Трактор». Всего в предварительный список участников турнира вошли по 18 мужчин и женщин, 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов. Перечень участников обнародовала Федерация фигурного катания на коньках России.
В мужском одиночном катании помимо чемпиона России 2026 года и трехкратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника на лед выйдет чемпион страны 2025 года и серебряный призер этапа Гран-при Cup of China 2026 Владислав Дикиджи.
Также в списке участников заявлены Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и Андрей Мозалев. В женском турнире титул будет защищать трехкратная чемпионка России и трехкратная победительница финала Гран-при страны Аделия Петросян. Конкуренцию ей составят владеющая четверным сальховом бронзовый призер чемпионата России 2025 года Алина Горбачева, а также Александра Игнатова, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Ксения Синицына и Вероника Яметова.
В парном катании борьбу за медали поведут олимпийская чемпионка Анастасия Мишина в паре с Александром Галлямовым, а также дуэт Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
Кроме того, на турнире выступят пермские пары Юлия Артемьева — Алексей Брюханов и Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, а также москвичи Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. В танцах на льду заявлены столичные дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин и петербургская пара Василиса Кагановская — Максим Некрасов.