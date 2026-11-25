На чемпионате России по фигурному катанию 2027 года, который пройдет в Челябинске с 16 по 21 декабря 2026 года, выступят действующие чемпионы страны и участники Олимпийских игр 2026 года Аделия Петросян и Петр Гуменник. Соревнования по разряду мастеров спорта примет ледовая арена «Трактор». Всего в предварительный список участников турнира вошли по 18 мужчин и женщин, 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов. Перечень участников обнародовала Федерация фигурного катания на коньках России.