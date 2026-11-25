На предприятии установили дополнительное технологическое оборудование и упаковочную линию, способную выпускать 20 тыс. стаканчиков в час. В целом мощность составит порядка 400 т десертов в месяц. Запуск линии стал одним из этапов комплексной программы модернизации Шадринского молочного комбината. Общий объем инвестиций «Логики молока» в обновление предприятия превышает 3,5 млрд руб.