По версии следствия, с января по май 2026 года девушка откликнулась на предложение незнакомого человека заработать. Она обратилась в банк в Ярославле за платежной картой и указала контактный номер телефона, который ей не принадлежал. После открытия счета и получения карты она передала их лицу, которое следствие не установило. В качестве вознаграждения обвиняемая получила 4 тыс. руб.