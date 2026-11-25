За передачу банковской карты в Ярославле будут судить 19-летнюю девушку
Во Фрунзенский районный суд Ярославля направили уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Мирного Архангельской области, которая, по версии следствия, открыла банковский счет и передала его вместе с картой неизвестному. Об этом сообщила прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
По версии следствия, с января по май 2026 года девушка откликнулась на предложение незнакомого человека заработать. Она обратилась в банк в Ярославле за платежной картой и указала контактный номер телефона, который ей не принадлежал. После открытия счета и получения карты она передала их лицу, которое следствие не установило. В качестве вознаграждения обвиняемая получила 4 тыс. руб.
Прокуратура Мирного утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Девушка признала вину. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.