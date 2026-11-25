Максима Самылова, в последнее время работавшего в ГКУ «Служба автомобильных дорог Донбасса», задержали и доставили в Пермь в марте 2026 года. 24 августа 2026 года Дзержинский суд Перми признал его виновным в получении взятки в размере 150 тыс. руб. от одного из подрядчиков по ремонту и строительству объектов ФКУ «Упрдор Прикамье». Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 450 тыс. руб. Господин Самылов с приговором не согласился и просил апелляционную инстанцию отменить его.