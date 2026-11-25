По версии следствия, 10 сентября 2026 года водитель Hyundai Getz при повороте налево выехал на регулируемый перекресток в Советском районе. Он не уступил 17-летнему пешеходу, пересекавшему дорогу по переходу, и сбил юношу. Подросток получил тяжелую травму головы, перенес трепанацию черепа и более двух недель находился в коме. В настоящий момент горожанин по-прежнему находится на лечении в больнице в тяжелом состоянии.