Мигранта будут судить за травмирование подростка в аварии в Челябинске
Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина иностранного государства. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью подростка (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 10 сентября 2026 года водитель Hyundai Getz при повороте налево выехал на регулируемый перекресток в Советском районе. Он не уступил 17-летнему пешеходу, пересекавшему дорогу по переходу, и сбил юношу. Подросток получил тяжелую травму головы, перенес трепанацию черепа и более двух недель находился в коме. В настоящий момент горожанин по-прежнему находится на лечении в больнице в тяжелом состоянии.
Родители юноши заявили гражданский иск на сумму 5 млн руб. На счета обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.