Кикшеринг электросамокатов «Юрент» заблокировал 1,6 тысячи аккаунтов ижевчан
За сезон жители столицы Удмуртии проехали почти 2 млн км
1,7 млн км проехали жители Ижевска на электросамокатах сервиса кикшеринга «Юрент» за этот сезон. По данным платформы, за это время было заблокировано 1,6 тыс. аккаунтов и вынесено 1,9 тыс. предупреждений за нарушение правил дорожного движения.
«В этом сезоне в Ижевске прослеживался отчетливый тренд: пользователи стали чаще брать самокаты для коротких поездок по делам, которые приходится решать в рабочее время: например, чтобы быстро доехать до МФЦ, банка или другого учреждения»,— говорится в сообщении.
Более половины пользователей брали электросамокаты для поездок до 2 км. Среднее время поездки — до 12 минут. Среди популярных направлений — улицы Пушкинская, Ленина, Советская, Наговицына, Гагарина и Кирова. Горожане активно направлялись к УдГУ и ИжГТУ, зоопарку, а также к Центральной площади и набережной.
Доля женщин—водителей электросамокатов в Ижевске составила 35%, мужчин — 65%. Основной возраст — от 18 до 34 лет.
Сервис кикшеринга «Юрент» появился в Ижевске весной 2022 года. Парк электросамокатов — около 1 тыс. моделей Ninebot S90L. Выручка ООО «Юрентбайк.ру» в 2025 году составила около 8,2 млрд руб. (+48% год к году).