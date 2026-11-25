«В этом сезоне в Ижевске прослеживался отчетливый тренд: пользователи стали чаще брать самокаты для коротких поездок по делам, которые приходится решать в рабочее время: например, чтобы быстро доехать до МФЦ, банка или другого учреждения»,— говорится в сообщении.