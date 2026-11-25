В середине октября на форуме «Российская энергетическая неделя» губернатор представил концепцию размещения дата-центров в отработанных угольных карьерах. По его словам, использование таких площадок позволит существенно сэкономить на капитальных затратах и системах охлаждения за счет естественного холода на глубине от 70 до 300 м. Кроме того, проект поможет решить задачу рекультивации промышленных земель. Для энергообеспечения инфраструктуры планируется использовать угольную генерацию непосредственно в регионе.