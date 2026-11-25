Программа строительства ЦОДов в Кузбассе должна быть готова до конца 2026 года
Параллельно регион прорабатывает совместные проекты с IT-компаниями
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить программу строительства центров обработки данных (ЦОД) в Кузбассе и Якутии до конца 2026 года. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля. В нем отмечается необходимость обеспечить реализацию этой программы, а доклад о проделанной работе должен быть представлен до 15 января 2027 года.
Как сообщил глава Кузбасса Илья Середюк, у региона уже есть конкретные наработки и договоренности с ведущими российскими IT-компаниями, в числе которых Сбер и «Яндекс».
В середине октября на форуме «Российская энергетическая неделя» губернатор представил концепцию размещения дата-центров в отработанных угольных карьерах. По его словам, использование таких площадок позволит существенно сэкономить на капитальных затратах и системах охлаждения за счет естественного холода на глубине от 70 до 300 м. Кроме того, проект поможет решить задачу рекультивации промышленных земель. Для энергообеспечения инфраструктуры планируется использовать угольную генерацию непосредственно в регионе.