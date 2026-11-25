На Дону начальника оштрафовали на 100 тысяч рублей после взрыва на шахте
Белокалитвинский городской суд вынес приговор начальнику подземного участка подготовительных работ ООО «ШУ «Садкинское». Его признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Суд установил, что обвиняемый, руководивший взрывными работами, выдал наряд на доставку взрывчатых материалов, подготовку и проведение взрыва. Из-за нарушений требований промышленной безопасности на участке произошел несанкционированный взрыв. В результате трое работников получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Суд назначил фигуранту штраф в размере 100 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.