Володин анонсировал проект по электрификации маршрута Саратов — Москва
Это сократит время в пути на 2 часа
Электрификацию железнодорожного участка Ртищево — Мичуринск могут включить в инвестпрограмму ОАО «РЖД». Спикер ГД РФ Вячеслав Володин сообщил о намерениях обратиться к Правительству РФ с такой просьбой, пишет Telegram-канал сторонников политика.
Речь идет о 267-километровом участке железнодорожных путей между Саратовской и Тамбовской областями. Электрификация позволит сократить время в пути до Москвы на два часа. Сейчас это время тратится на замену электровоза на тепловоз в Ртищево, а затем обратно — в Мичуринске.
По словам господина Володина, реализация проекта позволит экономить время в дороге не только жителям Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей, но и тем, кто едет из Москвы в Адлер, Алматы и в других направлениях. «Надеюсь, нам удастся ее решить, что позволит не только быстрее добираться до Москвы, но и пустить скоростную электричку в этом направлении, а значит, существенно уменьшить время в пути», — отметил председатель Госдумы.
В мае этого года Вячеслав Володин сообщал, что проект по электрификации участка уже подготовлен.