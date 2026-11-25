По словам господина Володина, реализация проекта позволит экономить время в дороге не только жителям Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей, но и тем, кто едет из Москвы в Адлер, Алматы и в других направлениях. «Надеюсь, нам удастся ее решить, что позволит не только быстрее добираться до Москвы, но и пустить скоростную электричку в этом направлении, а значит, существенно уменьшить время в пути», — отметил председатель Госдумы.