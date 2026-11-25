С «Яроблводоканала» взыскали 2,43 млн рублей за сброс стоков в реку Ильд
Арбитражный суд Ярославской области взыскал с «Ярославского областного водоканала» 2,43 млн руб. за загрязнение реки Ильд неочищенными стоками в селе Новый Некоуз. Это следует из решения по иску Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, полный текст которого изготовлен 23 ноября.
Нарушение выявили в сентябре 2025 года во время внеплановой проверки новых очистных сооружений, построенных по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Стоки с приемной насосной станции по трубе поступали в контрольный колодец перед выпуском в реку, минуя очистку. В пробах на выпуске концентрация аммонийного азота превышала норматив до 97,5 раза, марганца — до 93 раз, железа — до 18 раз.
Водоканал оспаривал связь между своими действиями и загрязнением реки и ссылался на недостатки строительства очистных. Суд указал, что за вред отвечает предприятие, которое эксплуатирует сооружения и сбрасывает стоки. Иск удовлетворили полностью. С водоканала также взыскали 97,9 тыс. руб. госпошлины.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», очистные в Новом Некоузе построили в 2021–2022 годах по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Стоимость контракта составила 136 млн руб. В 2025 году Арбитражный суд Москвы взыскал с подрядчика «Авангард-строй» 126 млн руб. убытков. В феврале 2026 года областное министерство строительства и ЖКХ сообщило о решении перепроектировать сооружения.