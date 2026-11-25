Нарушение выявили в сентябре 2025 года во время внеплановой проверки новых очистных сооружений, построенных по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Стоки с приемной насосной станции по трубе поступали в контрольный колодец перед выпуском в реку, минуя очистку. В пробах на выпуске концентрация аммонийного азота превышала норматив до 97,5 раза, марганца — до 93 раз, железа — до 18 раз.