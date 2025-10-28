Суд взыскал с компании 136 млн за неработающие очистные сооружения в Некоузе

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск администрации Некоузского района Ярославской области и решил взыскать с московского ООО «Авангард-строй» 136 млн руб. за очистные сооружения, не вышедшие на проектную мощность. Об этом сообщает портал Yarnews.

В 2021-2022 годах в Новом Некоузе подрядчик «Авангард-строй» возвел очистные сооружения, стоимость контракта составила 136 млн руб. Работы велись по федеральному проекту «Оздоровление Волги».

Однако, как сообщали в прокуратуре Ярославской области, на объекте было установлено вспомогательное оборудование, которое не соответствовало проектной документации. Результатом стал невыход очистных сооружений на проектную мощность, что привело к ущербу для районного бюджета в 136 млн руб.

По решению суда московская компания вернет деньги за строительство очистных сооружений, а также заплатит 1,1 млн руб. госпошлины. Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что в 2024 году депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева заявила о проблемах с работой очистных сооружений в Ярославской области и неработающем канализационном коллекторе от деревни Дюдьково до очистных сооружений в Копаево стоимостью более 1 млрд руб. В текущем году из областного бюджета было выделено 100 млн на доработку очистных.

Алла Чижова