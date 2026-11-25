В Челябинске подростку ужесточили наказание за выстрел в сверстника из ракетницы
Челябинский областной суд изменил приговор 16-летнему местному жителю за выстрел в глаз сверстника из сигнальной ракетницы. Вместо условного наказания ему назначили реальное, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что в сентябре 2025 года юноша на улице Южноуральской подошел к знакомому 16-летнему горожанину и навел на него заряженное пусковое устройство ПУ-3 «Сигнал охотника». Со словами «Держись!» подросток выстрелил сверстнику в лицо. Пострадавший получил травму левого глаза, у него снизилась острота зрения.
В сентябре этого года Тракторозаводский районный суд Челябинска признал юношу виновным в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 213, п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Подросток не признал вину. Он настаивал, что забрал ракетницу из рук друга и не знал, заряжена ли она, но факт выстрела не отрицал. Прокуратура не согласилась с решением первой инстанции и подала апелляционную жалобу. Адвокат юноши указывала, что действия подзащитного нужно квалифицировать как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Суд согласился с доводами надзорного ведомства и направил фигуранта для отбывания наказания в воспитательную колонию на четыре года.