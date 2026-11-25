В сентябре этого года Тракторозаводский районный суд Челябинска признал юношу виновным в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 213, п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Подросток не признал вину. Он настаивал, что забрал ракетницу из рук друга и не знал, заряжена ли она, но факт выстрела не отрицал. Прокуратура не согласилась с решением первой инстанции и подала апелляционную жалобу. Адвокат юноши указывала, что действия подзащитного нужно квалифицировать как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Суд согласился с доводами надзорного ведомства и направил фигуранта для отбывания наказания в воспитательную колонию на четыре года.