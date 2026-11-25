Краснодарский край возглавил рейтинг регионов по соотношению зарплат и цен на жилье
Краснодарский край занял первое место среди российских регионов по разнице между ростом зарплат и изменением стоимости жилья в новостройках. За последний год доходы населения в регионе увеличились на 18%, тогда как цена квадратного метра на первичном рынке снизилась на 12,6%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на аналитику компании «Движение.ру».
В целом по России зарплаты за год выросли в среднем на 10,8%, а стоимость квадратного метра жилья в новостройках увеличилась на 1,7%. Рост доходов населения опередил изменение цен на первичном рынке в 23 из 30 регионов с развитым рынком новостроек.
По словам главного аналитика «Движения.ру» Яна Гравшина, за последний год цены на первичном рынке жилья практически не изменились. При этом официальная инфляция составила около 1,7%.
После Краснодарского края наибольшая разница между динамикой зарплат и стоимостью жилья зафиксирована в Татарстане. Там квадратный метр новостроек подешевел на 9,1%, а доходы населения выросли на 18,1%.
В Хабаровском крае зарплаты увеличились на 19,8%, тогда как жилье подорожало на 8,9%. В Ростовской области доходы выросли на 12%, а стоимость квадратного метра — на 1,3%.
В семи регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, рост зарплат не компенсировал увеличение стоимости жилья. В столице квадратный метр подорожал на 15,8%, а доходы населения выросли на 8,9%. В Санкт-Петербурге цены на первичном рынке увеличились на 11,6% при росте зарплат на 9,6%.
Более чем на 10% жилье также подорожало в Ленинградской области, Ставропольском крае, Челябинской и Самарской областях, а также в Чувашии.
Аналитики отмечают, что опережающий рост зарплат сам по себе не означает повышения доступности недвижимости. Одним из основных факторов, влияющих на возможность приобретения жилья, остаются условия ипотечных программ.