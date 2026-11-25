Краснодарский край занял первое место среди российских регионов по разнице между ростом зарплат и изменением стоимости жилья в новостройках. За последний год доходы населения в регионе увеличились на 18%, тогда как цена квадратного метра на первичном рынке снизилась на 12,6%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на аналитику компании «Движение.ру».