Ранее, 19 ноября, администрация краевого центра дала жильцам срок до 21 ноября, чтобы покинуть опасное здание. При этом был отключен лифт, а также планировалось прекратить водо- и электроснабжение. Но большая часть жильцов в указанные сроки требование не выполнила.