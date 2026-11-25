В Красноярске власти не могут расселить аварийную девятиэтажку
Несмотря на предписание властей, из аварийного дома на Шевченко, 32 в Красноярске выехали жильцы только 11 квартир из 59. Об этом 25 ноября сообщил глава города Сергей Верещагин.
«Сегодня был организован просмотр еще ряда квартир под аренду… В ближайшее время на придомовой территории начнем оборудовать периметр безопасности с ограждением, чтобы ограничить доступ к дому. Обеспечим охрану»,— отметил он.
Ранее, 19 ноября, администрация краевого центра дала жильцам срок до 21 ноября, чтобы покинуть опасное здание. При этом был отключен лифт, а также планировалось прекратить водо- и электроснабжение. Но большая часть жильцов в указанные сроки требование не выполнила.
Как писал «Ъ-Сибирь», утром 19 ноября при очередном осмотре контрольных маяков специалисты обнаружили, что в здании лопнула внешняя несущая стена. В связи с этим оперативным службам было поручено сделать поквартирный обход и предложить жителям переезд. По решению надзорных органов 21 ноября дом должны были законсервировать, а все квартиры опечатать.