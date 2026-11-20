В Красноярске экстренно расселяют аварийную девятиэтажку
Жильцы 59 квартир должны выехать за два дня
В Красноярске под снос пойдет девятиэтажный жилой дом на ул. Шевченко, 32. Мэрия предписала жильцам покинуть свои квартиры в двухдневный срок в связи с резким ухудшением состояния здания, сообщил глава города Сергей Верещагин.
По данным мэра, утром 19 ноября при очередном осмотре контрольных маяков специалисты зафиксировали значимые отклонения в состоянии здания. В связи с этим оперативным службам было поручено сделать поквартирный обход и предложить жителям переезд.
«Вопрос с местами размещения прорабатывается. Главное сейчас — обеспечить безопасность красноярцев. И медлить в этом нельзя. Рассчитываю на то, что жители с пониманием отнесутся к новым обстоятельствам и бытовым неудобствам»,— пояснил глава города.
На состояние дома его жильцы жаловались уже много лет. В 2025 году здание было обследовано, и принято решение с начала нынешнего года организовать специализированный мониторинг. В итоге в октябре объект официально признали аварийным и подлежащим сносу.
Ситуация обострилась 17 ноября в ходе встречи Сергея Верещагина с жителями Ленинского района. Один из собственников жилья в доме на ул. Шевченко сообщил, что здание продолжает разрушаться, а несколько дней назад лопнула несущая стена. После этого мэр поручил провести новую проверку дома.
Дом на ул. Шевченко на 59 квартир сравнительно молодой — 1985 года постройки. Как полагают в мэрии, причиной сложившейся ситуации стало то, что его возводили непрофессионалы — работники автотранспортного предприятия. В итоге «упущения в его конструктиве с годами начали проявляться в виде трещин, локальных разрушений кирпичной кладки и деформаций в фундаменте».
По решению надзорных органов 21 ноября дом должны законсервировать, а все квартиры опечатать. В администрации города пообещали, что мебель, технику и другие вещи жильцы смогут забрать позже в сопровождении спасателей.
Собственникам жилья предложено переехать к родственникам, самим снимать квартиру с последующей компенсацией или взять жилье, которое снимет сама администрация на рынке. Коммунальные платежи за квартиры в аварийном доме мэрия пообещала приостановить.
Глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль, сообщили в главном следственном управлении комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия. «В целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело»,— указывается в сообщении ведомства. Уточняется, что это уже не первое уголовное дело, которое СКР возбуждал в связи с нарушением прав жильцов этого аварийного дома, но все они закрывались по требованию надзорных органов.