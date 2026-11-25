О беспилотной опасности горожане получили уведомление в 1:40, однако в 3:20 поступила информация и о ракетной опасности. Жителям и гостям города рекомендовали покинуть открытые участки улиц, проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. О работе сил противовоздушной обороны госпожа Камбулова сообщила спустя пару минут после объявления ракетной опасности.