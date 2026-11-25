Над Таганрогом ночью отработали ПВО
В ночь на 25 ноября над Таганрогом силы ПВО отразили воздушную атаку. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
О беспилотной опасности горожане получили уведомление в 1:40, однако в 3:20 поступила информация и о ракетной опасности. Жителям и гостям города рекомендовали покинуть открытые участки улиц, проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. О работе сил противовоздушной обороны госпожа Камбулова сообщила спустя пару минут после объявления ракетной опасности.
Отбой ракетной и беспилотной опасности объявили в 4:39 и 5:37 соответственно.