Производство электроники в Ростове-на-Дону за год сократилось на 14,5%
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Ростове-на-Дону по итогам января–октября 2026 года снизилось на 14,5% относительно аналогичного периода 2025 года. Данные приведены в докладе об итогах социально-экономического развития города. В формировании индекса участвовали 10 предприятий, занятых научными разработками, производством и внедрением соответствующих технологий.
Разработчик и производитель медицинского оборудования НПП «Монитор» сократил объем выпуска на 30,5% — в компании связывают это с запуском нового оборудования. Производитель радиолокационной и радионавигационной аппаратуры НПО «Горизонт» за девять месяцев 2026 года выпустил продукцию лишь на 139,4 млн руб., что соответствует 4,2% от показателя годом ранее. У АО «ВНИИ «Градиент» (КРЭТ ВНИИ Градиент) темп производства упал на 86,4%: 121,8 млн руб. против 895,4 млн руб. в январе–октябре 2025 года.
На фоне общего спада выделяется НПП «Сармат», разрабатывающий электронные системы специализированного назначения для метро и железных дорог: компания нарастила выпуск на 43%, до 1,3 млрд руб., и получила прибыль в размере 187,2 млн руб.