Разработчик и производитель медицинского оборудования НПП «Монитор» сократил объем выпуска на 30,5% — в компании связывают это с запуском нового оборудования. Производитель радиолокационной и радионавигационной аппаратуры НПО «Горизонт» за девять месяцев 2026 года выпустил продукцию лишь на 139,4 млн руб., что соответствует 4,2% от показателя годом ранее. У АО «ВНИИ «Градиент» (КРЭТ ВНИИ Градиент) темп производства упал на 86,4%: 121,8 млн руб. против 895,4 млн руб. в январе–октябре 2025 года.