«Русский парк» открылся в июне 2014 года по инициативе Сергея Ефименко. На въезде в Переславль со стороны Москвы построили деревянные музейные павильоны и расписные дома. В комплексе открыли выставки народных инструментов и музеи с дегустациями чая и кваса, а на территории устроили аллеи с образцами деревянного зодчества.