Под Переславлем продают музей «Что изобрели русские первыми в мире»
Историко-культурный комплекс «Русский парк» с музеем «Что изобрели русские первыми в мире» под Переславлем-Залесским выставили на торги в рамках банкротства его основателя, челябинского предпринимателя Сергея Ефименко. Начальная цена единого лота составила 135,46 млн руб. Извещение о торгах опубликовано на электронной площадке «Новые информационные сервисы» (НИС).
В лот вошли 11 зданий комплекса на Парковой улице, 1, в селе Ям. На продажу выставлены здания музеев русского чая и кваса, расписной «Алешкин дом», дом-музей «Дача XIX века», двухэтажная гостиница, кафе, административный корпус, жилой дом, котельная и два нежилых здания. В «Даче XIX века» представлена экспозиция «Русская мода, стиль и атмосфера XIX века». В числе других экспозиций парка музей «Что изобрели русские первыми в мире» и расписной дом «Уральская изба».
Вместе со зданиями на торги выставили право аренды земельного участка площадью 12,4 га и товарный знак, зарегистрированный в 2014 году. Имущество находится в залоге у Межтопэнергобанка.
«Русский парк» открылся в июне 2014 года по инициативе Сергея Ефименко. На въезде в Переславль со стороны Москвы построили деревянные музейные павильоны и расписные дома. В комплексе открыли выставки народных инструментов и музеи с дегустациями чая и кваса, а на территории устроили аллеи с образцами деревянного зодчества.
Арбитражный суд Челябинской области признал Сергея Ефименко банкротом в ноябре 2017 года и ввел процедуру реализации его имущества. В июле 2026 года суд утвердил начальную цену комплекса и условия его продажи.
Аукцион был назначен на 24 ноября. По данным электронной площадки «НИС», на торги не подали ни одной заявки. При отсутствии заявок организатор признает торги несостоявшимися.