«Зенит» набрал 17 очков и занял первое место в группе C турнира. «Крылья Советов» с девятью баллами находятся на второй строчке. Окончательное место самарской команды зависит от результата встречи между махачкалинским «Динамо» и «Балтикой», которая пройдет вечером 25 ноября.