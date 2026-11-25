Футболисты «Зенита» победили «Крылья Советов»;в матче Кубка России
Во вторник, 24 ноября, прошел матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
В составе «Зенита» отличился полузащитник Вендел.
«Зенит» набрал 17 очков и занял первое место в группе C турнира. «Крылья Советов» с девятью баллами находятся на второй строчке. Окончательное место самарской команды зависит от результата встречи между махачкалинским «Динамо» и «Балтикой», которая пройдет вечером 25 ноября.