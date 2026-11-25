«Акрон» проиграл ЦСКА в матче Кубка России
В Самаре 24 ноября прошел матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды.
Единственный мяч в составе победителей забил полузащитник Иван Обляков, реализовав пенальти.
После шести туров в группе D ЦСКА и «Акрон» набрали 11 и 7 очков соответственно. Московская команда расположилась на втором месте в турнирной таблице и продолжит выступление в Пути РПЛ турнира. «Акрон» занимает третью строчку. Коллектив из Самарской области отправился в Путь регионов Фонбет Кубка России. Соперником «Акрона» станет «СКА-Хабаровск».