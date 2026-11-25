После шести туров в группе D ЦСКА и «Акрон» набрали 11 и 7 очков соответственно. Московская команда расположилась на втором месте в турнирной таблице и продолжит выступление в Пути РПЛ турнира. «Акрон» занимает третью строчку. Коллектив из Самарской области отправился в Путь регионов Фонбет Кубка России. Соперником «Акрона» станет «СКА-Хабаровск».