ФАС признала блокировку звонков без маркировки законной
ФАС признала блокировку вызовов без маркировки законной, следует из ответа службы Национальному совету финансового рынка (НСФР, объединяет более 90 банков и других организаций) от 10 ноября, с которым ознакомился “Ъ”. Ранее НСФР обратился в ФАС с просьбой признать незаконным ограничение звонков банков в адрес клиентов из-за отсутствия маркировки. Банкиры посчитали, что реализация спланированного операторами связи («Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл») сценария коллективной блокировки вызовов крупнейших кредитных организаций имеет «признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке» и может привести к нарушению антимонопольного законодательства.
ФАС в ответе НСФР сослалась на требования ФЗ «О связи», а также постановление правительства, которые утверждают порядок маркировки. В письме ФАС говорится, что информация об инициаторе телефонного вызова передается на телефон на основании договора, а операторы связи вправе приостановить оказание услуг связи в случае нарушения таким абонентом требований, предусмотренных законом. В ФАС “Ъ” не ответили.