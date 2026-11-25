ФАС признала блокировку вызовов без маркировки законной, следует из ответа службы Национальному совету финансового рынка (НСФР, объединяет более 90 банков и других организаций) от 10 ноября, с которым ознакомился “Ъ”. Ранее НСФР обратился в ФАС с просьбой признать незаконным ограничение звонков банков в адрес клиентов из-за отсутствия маркировки. Банкиры посчитали, что реализация спланированного операторами связи («Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Т2 Мобайл») сценария коллективной блокировки вызовов крупнейших кредитных организаций имеет «признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке» и может привести к нарушению антимонопольного законодательства.