— Если смотреть на цифры, то на МСБ приходится чуть больше трети наших продаж. Глобально мы в этом направлении растем несколько лет подряд. Каждый год прибавляем понемногу. Главную роль здесь играет постоянное расширение сервисного предложения для нашей аудитории, в том числе за счет M&A-сделок. Если брать конкретно эти три квартала, то год очень рваный. На фоне того, что весь рынок сейчас либо стоит на месте, либо, как мы видим, начинает сокращаться, мы свои объемы удерживаем.