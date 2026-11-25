Глава «Северсталь Сеть» Романовский рассказал «Ъ» о спросе на металл у МСБ
Слабый спрос на внутреннем рынке стимулирует металлургов к диверсификации сбыта. Так, «Северсталь» в ноябре 2025 года объединила дистрибуторское подразделение и трейдера в «Северсталь Сеть», чтобы усилить направление работы с малым и средним бизнесом (МСБ). Об особенностях спроса таких потребителей, перестройке системы поставок и адаптации клиентов к кризисам “Ъ” рассказал гендиректор «Северсталь Сеть» Виктор Романовский.
— Какую долю сейчас в продажах группы занимает МСБ, как меняется показатель?
— Если смотреть на цифры, то на МСБ приходится чуть больше трети наших продаж. Глобально мы в этом направлении растем несколько лет подряд. Каждый год прибавляем понемногу. Главную роль здесь играет постоянное расширение сервисного предложения для нашей аудитории, в том числе за счет M&A-сделок. Если брать конкретно эти три квартала, то год очень рваный. На фоне того, что весь рынок сейчас либо стоит на месте, либо, как мы видим, начинает сокращаться, мы свои объемы удерживаем.
— Как смотрите на четвертый квартал?
— Четвертый, думаю, пройдет ровно — спрос просто стабилизируется. Все-таки конец года — это всегда снижение потребления. Стройки встают, физически ничего не построишь, а это самый большой кусок рынка. Машиностроение, малая энергетика, инфраструктура — они, конечно, продолжают закупать металл, но их объемов не хватит, чтобы закрыть эту яму в строительстве.
— Какая продукция наиболее востребована у МСБ?
— Если говорить о стройке, то там, как всегда, главные — это арматура и труба. Рынок держится на четырех китах. Во-первых, это многоквартирные дома, которые девелоперы все еще достраивают. Во-вторых, частное домостроение, которое последние несколько лет чувствует себя отлично, еще со времен пандемии, этот тренд не сбавляет обороты. Плюс ко всему реновация, которая идет прямо здесь. И последнее — ЖКХ. Это именно те, кто потребляет арматуру и трубу в огромных количествах. Все остальное, например металлочерепица или полимерный прокат, идет уже с большим отрывом.