Как обратил внимание “Ъ” в СПАРК, 14 сентября 2026 года у «Национального конкурса красоты» (НКК), который ежегодно проводит конкурс «Мисс Россия», сменился собственник. Вместо холдинга «Русский стандарт» Рустама Тарико, проводившего конкурс с 2005 года, новым владельцем компании стал «Атернум Капитал». Вместе с НКК ему перешли права на 11 товарных знаков, включая логотип конкурса.