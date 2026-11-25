Владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико продал конкурс «Мисс Россия»
Как обратил внимание “Ъ” в СПАРК, 14 сентября 2026 года у «Национального конкурса красоты» (НКК), который ежегодно проводит конкурс «Мисс Россия», сменился собственник. Вместо холдинга «Русский стандарт» Рустама Тарико, проводившего конкурс с 2005 года, новым владельцем компании стал «Атернум Капитал». Вместе с НКК ему перешли права на 11 товарных знаков, включая логотип конкурса.
По собственным данным НКК, отборочные туры конкурса проводятся в 85 регионах РФ, в кастингах принимают участие более 75 тыс. девушек. Мероприятие проводится при поддержке Минкульта РФ. Через «Мисс Россия» проходит отбор на международный конкурс «Мисс Вселенная», который в 1996–2015 годах принадлежал нынешнему президенту США Дональду Трампу.