Путин: Киев игнорирует просьбу Трампа воздержаться от атак на НПЗ
Россия намерена реагировать на продолжающиеся атаки украинской стороны на отечественные нефтеперерабатывающие предприятия. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. По его словам, Киев не прекратил удары даже после обращения президента США Дональда Трампа с призывом воздержаться от подобных действий.
Глава государства подчеркнул, что Москва считает ответные меры неизбежными. При этом, по оценке господина Путина, нанесенные украинской стороной удары не привели к критическому ущербу для российской энергетической инфраструктуры. Он также напомнил, что ранее Киев заявлял о намерении проводить подобную кампанию в течение 40 дней.
Отдельной темой заседания стала дополнительная защита нефтеперерабатывающих заводов. Президент предложил обсудить меры по повышению безопасности производственных объектов и защите сотрудников, работающих на предприятиях отрасли.
Ранее Дональд Трамп также критиковал украинские удары по российским НПЗ, предупреждая, что подобные действия могут привести к росту мировых цен на нефть.