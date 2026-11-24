Россия намерена реагировать на продолжающиеся атаки украинской стороны на отечественные нефтеперерабатывающие предприятия. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. По его словам, Киев не прекратил удары даже после обращения президента США Дональда Трампа с призывом воздержаться от подобных действий.