ГК «Самолет» — крупнейший российский застройщик по объему текущего строительства. Сейчас, согласно «Наш.Дом.РФ», он возводит 4,1 млн кв. м. В этом году девелопер столкнулся с трудностями в облуживании обязательств и обратился к правительству с просьбой выделить льготный кредит в размере 50 млрд руб. Но Минфин не увидел у компании критических проблем и рекомендовал группе работать с кредиторами компании. Сложности с обслуживанием займов наложились на падение продаж. В январе—июне 2026 года выручка ГК «Самолет» снизилась на 31,3%, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток составил 22,3 млрд руб. против прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее. В сентябре стало известно, что Сбербанк как крупнейший кредитор группы может взять в управление часть проектов в рамках реструктуризации займов.