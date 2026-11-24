В тексте, сопровождающем выставку, авторы подчеркивают: нынешний проект отличается тем, что разбит на стили и направления — от барокко с классицизмом до постмодернизма. К тому же здесь нет монографических залов, то есть целиком посвященных одному художнику: в общем, все куда проще и понятнее. Возможно, это расчет на публику, воспитанную на соцсетях и неспособную надолго сконцентрироваться. К тому же Третьяковка в последние годы существенно разрослась, и пусть в смысле площадей ей пока далеко до Эрмитажа, обойти за один день все здания кажется непосильной задачей. Как, впрочем, и посмотреть обе части «Стилей и направлений», проекта внушительного, объединившего более 400 экспонатов.