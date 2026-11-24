Третьяковка отмечает свое 170-летие масштабным проектом «Стили и направления»
Государственная Третьяковская галерея отмечает 170-летие масштабным проектом «Стили и направления». Его создатели попытались изложить всю историю русского искусства — от древней иконописи до цифровых произведений. В итоге тысяча лет оказалась утрамбована в краткий дайджест, больше напоминающий облегченную версию постоянной экспозиции. К тому же выставку развернули сразу на двух площадках — в корпусе на Кадашевской набережной и в Новой Третьяковке на Крымском Валу,— так что зрителям все равно придется поднапрячься, убедилась Ксения Воротынцева.
По случаю круглой даты Третьяковская галерея в этом году отметилась целой чередой выставок: от Виктора Борисова-Мусатова до Льва Бакста. Но апофеозом, судя по всему, задумывался проект «Стили и направления» (куратор — Татьяна Юденкова). Первая часть — «От иконы до символизма» на Кадашевской набережной (кураторская группа: Елена Саенкова, Ирина Басова, Светлана Капырина, Ольга Атрощенко, Галина Серова, Елена Никольская) — охватывает произведения от XI века до начала XX. Вторая — «От авангарда до цифрового искусства» на Крымском Валу (кураторская группа: Наталья Сидорова, София Буланова) — подробно рассказывает об экспериментах, в том числе и в неофициальном искусстве, и пунктиром — о некогда вездесущем соцреализме, завершаясь нашими днями.
Намерения благородные, но никуда не деться от вопроса — в чем же тогда отличие от постоянной экспозиции? Тем более что на выставку оттуда прибыли многие вещи вроде нестареющей классики: «Московского дворика» Поленова, «Апофеоза войны» Верещагина, «Не ждали» Репина и «Меншикова в Березове» Сурикова. Точное количество «позаимствованного» кураторы назвать затруднились, но в любом случае и иконы, и хрестоматийные работы Брюллова, Гончаровой, Ларионова, Дейнеки и Пименова можно увидеть в Третьяковке в любой день, причем в куда большем количестве.
В тексте, сопровождающем выставку, авторы подчеркивают: нынешний проект отличается тем, что разбит на стили и направления — от барокко с классицизмом до постмодернизма. К тому же здесь нет монографических залов, то есть целиком посвященных одному художнику: в общем, все куда проще и понятнее. Возможно, это расчет на публику, воспитанную на соцсетях и неспособную надолго сконцентрироваться. К тому же Третьяковка в последние годы существенно разрослась, и пусть в смысле площадей ей пока далеко до Эрмитажа, обойти за один день все здания кажется непосильной задачей. Как, впрочем, и посмотреть обе части «Стилей и направлений», проекта внушительного, объединившего более 400 экспонатов.