На Бали после предполагаемого отравления алкоголем умерла врач из Петербурга
Петербургский врач-отоларинголог, член команды музыкального фестиваля Solar Systo Togathering («Систо») Анастасия Соболевская скончалась в возрасте 30 лет на индонезийском острове Бали. Об этом 24 ноября сообщили организаторы фестиваля. По их словам, причиной смерти женщины стало отравление суррогатным алкоголем.
Как рассказали друзья и коллеги Анастасии Соболевской, 18 ноября она выпила местное вино Anggur Merah, приобретенное в небольшом магазине рядом с домом. В ночь на 19 ноября ее самочувствие ухудшилось, а к утру следующего дня появились выраженные признаки отравления. Анализ крови выявил метаболический ацидоз — нарушение кислотно-щелочного баланса организма.
Во время оказания медицинской помощи россиянка потеряла сознание и перенесла несколько остановок сердца. Ее госпитализировали в реанимационное отделение клиники Ari Canti, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день пациентке начали проводить гемодиализ.
По словам близких госпожи Соболевской, страховая компания отказалась оплачивать ее лечение, поскольку диагноз был связан с употреблением алкоголя. Счет за медицинскую помощь достигал 90 млн индонезийских рупий (около $5 тыс.). Друзья женщины организовали сбор средств, который после ее смерти продолжили для поддержки семьи и организации прощальной церемонии.
Анастасия Соболевская занималась медицинским сопровождением музыкальных фестивалей, а также координировала оказание экстренной помощи в балийском сообществе Burning Man. Во время пандемии коронавируса она работала заведующей отделением. Согласно воле умершей, ее тело кремируют, а прах развеют над океаном на Бали.
Ранее, в июне 2026 года, «Ъ» сообщал о другом случае предполагаемого отравления россиянки метанолом на Бали после употребления местного вина. Женщина впала в кому, врачи диагностировали у нее смерть мозга. 22 июня стало известно о ее смерти. В том случае туристическая страховка также не покрывала расходы на лечение.
Solar Systo Togathering — один из крупнейших лесных музыкальных фестивалей России, который проводится в Ленинградской области с 2004 года и собирает несколько тысяч участников. В сентябре этого года мероприятие отменили после гибели 53-летнего участника фестиваля в Выборгском районе. Как ранее писал «Ъ», по делу о его смерти арестовали троих представителей администрации и охраны фестиваля.