По словам близких госпожи Соболевской, страховая компания отказалась оплачивать ее лечение, поскольку диагноз был связан с употреблением алкоголя. Счет за медицинскую помощь достигал 90 млн индонезийских рупий (около $5 тыс.). Друзья женщины организовали сбор средств, который после ее смерти продолжили для поддержки семьи и организации прощальной церемонии.