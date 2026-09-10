Троих организаторов и охранников «Систо» арестовали по делу о смерти участника

В ночь на 4 сентября в лесу под Выборгом погиб 53-летний участник фестиваля Solar Systo Togathering. По делу о его смерти арестовали троих мужчин из числа администрации и охраны мероприятия. Им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, пишет «Фонтанка».

По данным дела, погибшего нашли избитым у Высокинского озера под Приморском. Абрамов, Мазаник и Еремин были задержаны после случившегося, а затем суд отправил их под стражу на два месяца.

Погибший Анатолий был постоянным участником фестиваля. Обстоятельства произошедшего и роль каждого из задержанных устанавливаются в рамках расследования.

Solar Systo Togathering, или «Систо», — один из крупнейших лесных фестивалей России. Мероприятие представляет собой туристический слет с музыкальными сценами разных направлений, ярмарками и выставками.

Фестиваль появился в начале 2000-х годов в деревне Систо-Палкино под Сосновым Бором. В последние годы мероприятие проводят на другом берегу Финского залива, в районе Приморска. «Систо» проходит дважды в год — в мае и сентябре — и собирает несколько тысяч гостей из разных регионов России. Палаточный лагерь фестиваля растягивается примерно на 4 км.

Матвей Николаев