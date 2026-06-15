Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки после употребления вина на Бали

Россиянка впала в кому после предполагаемого отравления метанолом на острове Бали в Индонезии. Врачи диагностировали у нее смерть мозга, сообщает «РИА Новости».

Как рассказал агентству знакомый россиянки, женщина прилетела на Бали 31 мая. На следующий день после употребления местного вина ей стало плохо. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии — она впала в кому. Врачи предположили тяжелое отравление метанолом, рассказали знакомые женщины. Они пытались организовать ее санитарную эвакуацию в Россию.

Семья россиянки решила провести дополнительные медицинские обследования, в том числе компьютерную томографию с контрастированием, чтобы исключить ошибки в диагнозе. Как сообщается, на лечение пациентки уже собрали около 1 млн руб. При этом задолженность перед больницей увеличивается, так как туристическая страховка не покрывает случаи, связанные с алкоголем.