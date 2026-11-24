Как и котелось
Власти Прикамья выкупили котельные в Нытве для централизации теплоснабжения
Правительство Пермского края берет на себя полномочия по обеспечению теплоснабжения проблемных территорий. Как вчера сообщила глава краевого минЖКХ Наталья Киселева, две котельные в Нытве, ранее принадлежавшие структурам «Газпрома», приобретены региональными властями. Их структура ПКГУП «Краевые электрические сети» займется теплоснабжением Кизела и Нытвы. По данным «Ъ-Прикамье», сумма сделки по покупке объектов составила около 80 млн руб. При этом полномочия по теплоснабжению край может получить и в других населенных пунктах. Эксперты называют новую концепцию правильной, а сделку по продаже котельных, хотя и по низкой цене, выгодной «Газпрому».
О покупке краевыми властями двух действующих блочно-модульных котельных в Нытве сообщила глава краевого минЖКХ Наталья Киселева на вчерашнем заседании комитета заксобрания Прикамья по инфраструктуре. Ранее объектами владело АО «Газпром Теплоэнерго». По словам министра, котельные, снабжающие город теплом и горячей водой, будут переданы в ведение ПКГУП «Краевые электрические сети» (КЭС). Это, по словам министра, позволит объединить теплосетевой комплекс города и обеспечить системный подход к его обновлению. Помимо котельных в распоряжение краевого предприятия будут переданы и тепловые сети Нытвы для «последующей модернизации и оптимизации схемы теплоснабжения». Сумму сделки госпожа Киселева не уточнила. По информации «Ъ-Прикамье», она могла составить около 80 млн руб.
Покупка котельных является частью процесса перераспределения полномочий в сфере теплоснабжения в регионе. Как рассказала Наталья Киселева, кроме Нытвенского округа краевые власти намерены получить контроль над теплогенерирующими объектами в Кизеле. Предполагается, что в этих территориях правительство будет организовывать теплоснабжение потребителей, утверждать схемы теплоснабжения. Кроме того, согласовывать инвестпрограммы организаций, контролировать ремонт и модернизацию объектов. По словам госпожи Киселевой, это необходимо для повышения надежности системы ЖКХ. Перераспределение полномочий предусмотрено с 1 января 2027 года.
В перспективе краевые власти не исключают приобретение имущественных комплексов теплогенерирующих компаний в других муниципалитетах Прикамья. В качестве потенциального примера глава прикамского минЖКХ назвала Александровск.
Две действующие котельные в Нытвенском районе были выставлены на торги еще в феврале 2025 года. Теплогенерирующий объект площадью 1,1 тыс. кв. м, принадлежавший структурам «Газпрома», тогда был оценен в 51,9 млн руб. Сами котельные были построены в 2018 году по соглашению между правительством Прикамья и «Газпромом». В рамках него компания планировала построить собственную сеть котельных, чтобы снизить задолженность по поставкам газа среди предприятий коммунального комплекса. Пилотной площадкой была объявлена Нытва. Общий объем инвестиций в строительство двух новых котельных составил около 670 млн руб. Предполагалось, что эти вложения вернут за счет изменения тарифа для потребителей. Сами объекты были введены в эксплуатацию лишь в период 2019–2020 годов. Позже появлялись планы по расширению географии сети котельных.
Стоит отметить, что сейчас среди прочих непрофильных активов «Газпром» пытается продать имущество действующей котельной в другом муниципалитете Прикамья — Гремячинске. Начальная стоимость актива составляет 23,7 млн руб., минимальная цена — 11,8 млн руб.
При разработке проекта строительства котельных в Нытве, вспоминает информированный источник, власти надеялись, что структуры «Газпрома» полностью возьмут на себя теплоснабжение города, но этого не произошло. «В итоге теплосетевое хозяйство осталось у муниципалитета, и когда котельные были достроены, то оказалось, что власти своих обязательств не выполнили, отсюда и задержка с их вводом в эксплуатацию»,— утверждает он. Собеседник отмечает, что если объекты были действительно проданы за 80 млн руб., то «это копеечная цена». «При строительстве котельных использовалось дорогостоящее немецкое оборудование,— рассказывает источник.— Даже с учетом нескольких лет эксплуатации они стоят сотни миллионов, если не миллиард».
Бывший вице-премьер Прикамья Антон Удальев полагает, что концепция с передачей полномочий по теплоснабжению в нынешней ситуации — «единственно правильная». «Все мы понимаем, что, с учетом состояния сетей, теплоснабжение таких городов не будет выгодным бизнесом»,— убежден эксперт. Сделку по продаже котельных он назвал выгодной всем сторонам. «С одной стороны, край купил объекты по выгодной цене, а структуры „Газпрома“ получили возможность решать вопросы с оплатой за поставки газа напрямую с властями»,— говорит господин Удальев.