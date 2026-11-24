Две действующие котельные в Нытвенском районе были выставлены на торги еще в феврале 2025 года. Теплогенерирующий объект площадью 1,1 тыс. кв. м, принадлежавший структурам «Газпрома», тогда был оценен в 51,9 млн руб. Сами котельные были построены в 2018 году по соглашению между правительством Прикамья и «Газпромом». В рамках него компания планировала построить собственную сеть котельных, чтобы снизить задолженность по поставкам газа среди предприятий коммунального комплекса. Пилотной площадкой была объявлена Нытва. Общий объем инвестиций в строительство двух новых котельных составил около 670 млн руб. Предполагалось, что эти вложения вернут за счет изменения тарифа для потребителей. Сами объекты были введены в эксплуатацию лишь в период 2019–2020 годов. Позже появлялись планы по расширению географии сети котельных.