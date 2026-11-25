Компания «БалтКо» пытается через суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить действие торгового знака Vici, принадлежащего Ирине Афанасьевой, следует из материалов дела. С 2022 года по 2024 год она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, специализирующийся на розничной торговле. В самой «БалтКо» уже много лет выпускают крабовые полкочки под брендом Vici. Следующее заседание назначено на 30 ноября. В данный момент суд установил лишь временный запрет на решения Роспатента по заявкам «БалтКо» в виде обеспечительных мер.