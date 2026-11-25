Рыбная компания «БалтКо» пытается прекратить действие товарного знака Vici
Компания «БалтКо» пытается через суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить действие торгового знака Vici, принадлежащего Ирине Афанасьевой, следует из материалов дела. С 2022 года по 2024 год она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, специализирующийся на розничной торговле. В самой «БалтКо» уже много лет выпускают крабовые полкочки под брендом Vici. Следующее заседание назначено на 30 ноября. В данный момент суд установил лишь временный запрет на решения Роспатента по заявкам «БалтКо» в виде обеспечительных мер.
“Ъ” направил запрос в головную структуру «БалтКо» АО «УК "Группа Океан"». С госпожой Афанасьевой связаться не удалось.
«БалтКо» создана в 2003 году как структура литовского производителя крабовых палочек Viciunai Group. В 2024 году вместе с другими российскими активами компания была продана. Новый собственник не раскрывается. Как ранее сообщал “Ъ”, сделка могла быть совершена в интересах крупного импортера рыбы и морепродуктов «Юнифрост». По данным СПАРК, в 2025 году выручка ООО «БалтКо» увеличилась на 20,76% год к году, до 27,54 млрд руб., убыток составил 207,75 млн руб. против 263,86 млн руб. чистой прибыли годом ранее.
По данным аналитической компании NTech, натуральные розничные продажи сурими Vici в январе—сентябре 2026 года выросли на 32% год к году. Сам бренд занимает 33% рынка в категории. Продажи копченой рыбы Vici выросли на 24% год к году, морепродуктов — на 29%.