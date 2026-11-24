Бывший депутат Законодательного собрания Прикамья Никита Белых написал в соцсетях, что консультирует команду пермского проекта PizzaBot. Его авторы намерены развивать сеть пиццаматов — полностью роботизированных компактных киосков по приготовлению пиццы. Также господин Белых сообщил, что компания выиграла грант «Сколково» на внедрение продукции. По данным «Ъ-Прикамье», его сумма составляет около 10 млн руб. Один пиццамат будет установлен в технопарке «Сколково».