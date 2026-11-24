Никита Белых сообщил об участии в проекте PizzaBot
Бывший депутат Законодательного собрания Прикамья Никита Белых написал в соцсетях, что консультирует команду пермского проекта PizzaBot. Его авторы намерены развивать сеть пиццаматов — полностью роботизированных компактных киосков по приготовлению пиццы. Также господин Белых сообщил, что компания выиграла грант «Сколково» на внедрение продукции. По данным «Ъ-Прикамье», его сумма составляет около 10 млн руб. Один пиццамат будет установлен в технопарке «Сколково».
ООО «Пиццабот-Пермь» зарегистрировано в Перми в 2021 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», почти 72% долей в обществе принадлежит экс-главе аппарата краевого правительства Алексею Ковыеву. Еще 13,25% контролирует ООО «Бизнес Контакт», которое считается дружественным господину Белых.