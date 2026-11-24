На Кубани расследуют два случая отравления после посещения ресторана «Катенька-Катюша»
В Краснодарском крае проверяют ресторан «Катенька-Катюша» после сообщений об отравлении посетителей. Роспотребнадзор получил два экстренных извещения о случаях отравления и начал эпидемиологическое расследование, сообщили в управлении ведомства по региону.
Специалисты организовали противоэпидемические мероприятия. В лаборатории исследуют биоматериалы сотрудников ресторана, пробы продуктов питания и смывы с объектов внешней среды. Проверку проводят на широкий спектр возбудителей инфекционных заболеваний.
В ресторане также организовали заключительную дезинфекцию. Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.