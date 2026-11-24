По оценке министерства, объединение позволит ежегодно увеличить число случаев стационарного лечения более чем на 4 тыс., а объем консультативного приема — на 20%. Также планируется расширить выездную работу специалистов в муниципалитетах, развивать телемедицинские консультации и взаимодействие с санитарной авиацией.