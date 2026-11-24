Ростовский ОКДЦ присоединят к областной клинической больнице
Областной консультативно-диагностический центр (ОКДЦ) в Ростове-на-Дону с 1 февраля 2027 года войдет в состав Ростовской областной клинической больницы (РОКБ). Реорганизация не затронет медицинский персонал и обслуживание пациентов, сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.
Как пояснил глава регионального минздрава Наири Варданян, врачи продолжат принимать пациентов по прежнему адресу. Все сотрудники ОКДЦ, оборудование и материально-техническая база перейдут в областную больницу. Изменения коснутся только административных должностей, которые дублируются в двух учреждениях.
По оценке министерства, объединение позволит ежегодно увеличить число случаев стационарного лечения более чем на 4 тыс., а объем консультативного приема — на 20%. Также планируется расширить выездную работу специалистов в муниципалитетах, развивать телемедицинские консультации и взаимодействие с санитарной авиацией.
Решение о присоединении ОКДЦ к РОКБ принято на заседании правительства Ростовской области. В минздраве объяснили его необходимостью повысить доступность медицинской помощи для жителей региона.