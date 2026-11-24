Одним из приоритетов расходов останется поддержка участников специальной военной операции и их семей. На эти цели с учетом резервных средств предусмотрели 4 млрд руб. — на миллиард больше, чем в 2026 году. С 2027 года семьи военнослужащих, живущие в домах с печным отоплением, смогут вместо дров получать по 36 тыс. руб. на их покупку. Такая же выплата предусмотрена для семей погибших бойцов и ветеранов боевых действий с инвалидностью I группы.