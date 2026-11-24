Дефицит бюджета Новгородской области на 2027 год составит 9,2 млрд рублей
Доходы бюджета Новгородской области на 2027 год запланированы в размере 55,2 млрд руб., расходы — 64,4 млрд руб. Проект трехлетнего бюджета представили на заседании региональной думы, сообщил губернатор Александр Дронов.
Одним из приоритетов расходов останется поддержка участников специальной военной операции и их семей. На эти цели с учетом резервных средств предусмотрели 4 млрд руб. — на миллиард больше, чем в 2026 году. С 2027 года семьи военнослужащих, живущие в домах с печным отоплением, смогут вместо дров получать по 36 тыс. руб. на их покупку. Такая же выплата предусмотрена для семей погибших бойцов и ветеранов боевых действий с инвалидностью I группы.
На зарплаты работников бюджетной сферы из всех источников направят 19,3 млрд руб. Кроме того, с 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет до 28 935 руб. Повышение затронет около 8 тыс. работников, на него дополнительно заложили 227,7 млн руб.
В проекте также предусмотрели 3,7 млрд руб. на обязательное медицинское страхование неработающих жителей, 2,2 млрд руб. — на бесплатные лекарства для льготников и 6,6 млрд руб. — на дорожный фонд.
Господин Дронов также отметил, что регион продолжит выплачивать капитал «Новгородская семья»: 350 тыс. руб. предусмотрено при рождении первого ребенка у родителей до 29 лет включительно, 250 тыс. руб. — при рождении третьего и последующих детей. Во втором случае право на выплату будет зависеть от дохода семьи. Средства можно будет направить на покупку жилья в Новгородской области или оплату детского сада. Проект бюджета на 2027-2029 годы предстоит рассмотреть во втором чтении.