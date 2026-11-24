По версии следствия, 18 ноября несовершеннолетний житель Сургута в ходе общения с неизвестным лицом в Telegram получил сообщение о том, что он якобы передал иностранным спецслужбам координаты объекта гражданской инфраструктуры. Испугавшись ответственности, 23 ноября подросток по указанию неизвестного поджег служебный автомобиль ДПС в поселке Белый Яр Сургутского района.