В Югре возбудили уголовное дело после поджога машины ДПС школьником
Уголовное дело по статье об организации теракта (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) после поджога служебного автомобиля ДПС несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
По версии следствия, 18 ноября несовершеннолетний житель Сургута в ходе общения с неизвестным лицом в Telegram получил сообщение о том, что он якобы передал иностранным спецслужбам координаты объекта гражданской инфраструктуры. Испугавшись ответственности, 23 ноября подросток по указанию неизвестного поджег служебный автомобиль ДПС в поселке Белый Яр Сургутского района.
Школьник был установлен сотрудниками полиции. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли телефон подростка. Ход расследования находится на контроле руководства окружного следственного управления.