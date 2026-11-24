Спортсмен Александр Костянов получил разрыв связок большого пальца правой руки и гематому на груди после того, как на него упала штанга весом 605 кг. Инцидент произошел на соревнованиях «Кубок Ермака», проходивших с 21 по 22 ноября в Тюмени. Об этом сообщил президент Международной мультиспортивной федерации Андрей Репницын.