Кирилл Капризов набирает очки в чемпионате НХЛ по рекордному графику
Кирилл Капризов, одна из главных российских хоккейных звезд, стал самым эффективным игроком НХЛ второй половины осени. Четыре очка, набранные им в матче регулярного чемпионата, в котором его «Миннесота Уайлд» обыграла на выезде — 5:2 — «Сан-Хосе Шаркс», продлили серию встреч Капризова с результативными действиями до 15, а ее автора, идущего на личные статистические рекорды, вывели на второе место в рейтинге лучших бомбардиров сезона.
Матч в Калифорнии, состоявшийся в ночь с 23 на 24 ноября по московскому времени, еще немножко укрепил в статусе одной из важнейших тем сезона в НХЛ тему, связанную с «Миннесота Уайлд» и игрой лидера этого клуба. Он появился в лиге в начале века и до сих пор был довольно неприметным. Настоящих взлетов — ноль, в основном существование в режиме середняка, ни на что великое не замахивающегося. Но вот в последнее время представления о возможностях «Миннесоты» стали потихоньку меняться. Как о команде, которая может побиться за Кубок Стэнли, о ней робко говорили еще по ходу сезона прошлого, когда она наконец сумела перешагнуть через первый — как раз для середняков — раунд play-off, сойдя во втором. Но сейчас говорят уже без всякой робости.
В свежем «рейтинге силы» от ESPN «Миннесота», например, в топ-тройке вместе с двумя вроде бы более очевидными претендентам на наиболее ценный трофей НХЛ. «Каролина Харрикейнс» — это действующий обладатель Кубка Стэнли, все такой же ровный и надежный, а «Эдмонтон Ойлерс» пристально приглядывался к нему до его триумфа, дважды подряд споткнувшись в финальных сериях о «Флорида Пантерс».