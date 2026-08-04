В Белоруссии основателю группы «Ляпис Трубецкой» Михалку заочно дали четыре года

Минский городской суд заочно осудил основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка на четыре года колонии за оскорбление президента (ч. 1 ст. 368 УК РБ) и разжигание вражды (ч. 1 ст. 130 УК РБ), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ Основатель «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Музыканта признали виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии и возбуждении вражды по признаку социальной принадлежности. В ведомстве пояснили, что обвиняемый в 2021–2022 годах разместил на интернет-ресурсах видеозаписи с «негативной оценкой» белорусского президента, «выраженной в неприличной форме».

Кроме того, в марте 2022-го исполнитель опубликовал видеозапись, возбуждающую социальную вражду по признаку профессии, — в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, утверждают в прокуратуре. Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке, отмечается в публикации.

Сергей Михалок вместе с друзьями основал группу «Ляпис Трубецкой» в 1999 году, а в 2014 году из-за внутренних конфликтов она распалась на два коллектива — Trubetskoy и Brutto. В Белоруссии группа господина Михалка находится в черном списке за критику действующей власти. Сейчас музыкант проживает на Украине.