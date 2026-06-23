Трамп: Ford и General Motors могут начать производство оружия, в том числе ракет

Президент США Дональд Трамп заявил, что автоконцерны, в том числе Ford и General Motors, могут начать производство вооружений. По его словам, речь идет о ракетах для зенитных комплексов Patriot, а также о крылатых ракетах Tomahawk.

Сегодня господин Трамп намерен встретиться с представителями крупнейших производителей оружия в США. Как утверждает американский президент, у некоторых автокомпаний есть «избыточные производственные мощности», поэтому они заключают соглашения о производстве ракет.

«Они ведут переговоры с General Motors, с Ford. Но я знаю, что General Motors сейчас в полном восторге от производства оружия. У них есть несколько заводов, которые собираются перепрофилировать»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

На прошлой неделе источники The Wall Street Journal сообщали, что американский автоконцерн General Motors ведет переговоры с оборонным подрядчиком Lockheed Martin о производстве деталей для оружия. По предварительной договоренности, концерн может начать производить широко используемые детали для Lockheed Martin, что позволит оборонной компании нарастить выпуск боеприпасов. Официально стороны эту информацию пока не подтверждали.