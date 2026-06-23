Трамп: Ford и General Motors могут начать производство оружия, в том числе ракет
Президент США Дональд Трамп заявил, что автоконцерны, в том числе Ford и General Motors, могут начать производство вооружений. По его словам, речь идет о ракетах для зенитных комплексов Patriot, а также о крылатых ракетах Tomahawk.
Сегодня господин Трамп намерен встретиться с представителями крупнейших производителей оружия в США. Как утверждает американский президент, у некоторых автокомпаний есть «избыточные производственные мощности», поэтому они заключают соглашения о производстве ракет.
«Они ведут переговоры с General Motors, с Ford. Но я знаю, что General Motors сейчас в полном восторге от производства оружия. У них есть несколько заводов, которые собираются перепрофилировать»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
На прошлой неделе источники The Wall Street Journal сообщали, что американский автоконцерн General Motors ведет переговоры с оборонным подрядчиком Lockheed Martin о производстве деталей для оружия. По предварительной договоренности, концерн может начать производить широко используемые детали для Lockheed Martin, что позволит оборонной компании нарастить выпуск боеприпасов. Официально стороны эту информацию пока не подтверждали.
Заявления Дональда Трампа об использовании автомобильных концернов для производства вооружений отражают его давнее стремление привлечь больше компаний к оборонному производству и диверсифицировать его, чтобы иметь возможность быстро пополнять запасы военной техники. Ранее он критиковал медленные темпы производства военной техники американскими оборонными корпорациями и призывал к строительству новых предприятий для создания моделей оружия будущего. При этом президент США неоднократно заявлял, что США располагают самой сильной армией в мире и производят лучшее в мире военное оборудование.
Однако ранее представители автопрома, включая Ford Motor и General Motors, высказывали мнение, что перенос производства автомобилей и запчастей в США сопряжен с большими издержками и проблемами и не может быть осуществлен в сжатые сроки. Они отмечали, что тарифная политика администрации Трампа создаёт неопределённость, влияющую на решения о размещении заводов.