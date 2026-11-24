Официальные курсы валют ЦБ на 25 ноября
|Австралийский доллар
|54,4517
|Английский фунт
|107,0217
|Белорусский рубль
|27,4309
|Гонконгский доллар*
|10,4764
|Дирхам ОАЭ
|22,3734
|Доллар США
|82,1664
|Евро
|89,8818
|Индийская рупия**
|88,5444
|Казахстанский тенге**
|18,0538
|Канадский доллар
|57,1831
|Китайский юань
|12,2767
|СДР
|110,3651
|Сингапурский доллар
|63,6406
|Турецкая лира*
|16,2522
|Украинская гривна*
|18,2264
|Шведская крона*
|79,9838
|Швейцарский франк
|97,6892
|Японская иена**
|51,7095
*За 10. **За 100.