Подмосковные дома встраивают в эксперимент

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий в Московской области на три года экспериментальный порядок регистрации частного жилья. При покупке после 1 января 2026 года земли, например, под индивидуальное строительство ее владелец получит градостроительный план участка со всеми ограничениями, включая максимальную высотность и отступы от краев надела. В случае отклонения от плана кадастровый инженер откажет в оформлении документов для регистрации жилья. Авторы поправок надеются таким образом навести порядок с противопожарной безопасностью жилья и соседскими войнами в коттеджных и дачных поселках.

Рассмотренный 3 декабря и принятый в первом чтении законопроект о проведении в Подмосковье «эксперимента в сфере строительства, реконструкции индивидуальных жилых домов и садовых домов» в июне 2025 года в Госдуму внесла группа из пяти сенаторов и депутатов от ЕР. Действие документа предлагается распространить на земельные участки под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), личное подсобное хозяйство и садоводство, приобретаемые гражданами и юрлицами после 1 января 2026 года.

Суть поправок сводится к следующему. В течение месяца после покупки владельцы участков должны получить через портал госуслуг градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). В этом документе содержится информация об ограничениях на участке, включая максимальную высотность дома и необходимые отступы от краев надела (3 м для жилья и 1 м для хозяйственных построек).

После постройки дома кадастровый инженер, оформляющий технический план (этот документ нужен для регистрации жилья), получает право не выдавать его, если обнаружит нарушения требований ГПЗУ.

Рассылка ГПЗУ будет вестись через региональный портал госуслуг, а если владелец земли там не зарегистрирован — по электронной почте или почтовому адресу гражданина или юрлица. На купленные после 1 января участки с готовыми постройками эксперимент не распространяется. Срок действия законопроекта — три года.

Сегодня ИЖС может вестись в уведомительном порядке, когда владелец согласовывает план дома с властями, и в упрощенном — по дачной амнистии, напомнил на слушаниях в Госдуме соавтор законопроекта и глава парламентского комитета по строительству Сергей Пахомов (ЕР). «Построил что хочешь на участке, не заглядывая в правила. Можешь нарушить красные линии и отступы, а далее, по сути, автоматом (постройку.— “Ъ”) согласовать»,— описал механизм амнистии депутат.

В Московской области насчитывается более 2,5 млн индивидуальных жилых и садовых домов, более 12 тыс. садовых некоммерческих товариществ и 3 тыс. коттеджных поселков, говорится в пояснительной записке к проекту. Ежегодно регистрируются права более чем на 80 тыс. домов, причем в 90% случаев по ИЖС — в упрощенном порядке, сообщил господин Пахомов. Это, в свою очередь, приводит к «бесконечным спорам» вокруг «проездов, пожарной безопасности и норм инсоляции» в поселках и «соседским войнам». Нормы о вручении ГПЗУ не являются новыми, подчеркнул депутат: по сути, вводится лишь обязательное уведомление граждан о действующих правилах.

«Ну вручили человеку градплан. Ну построил он дом не в том месте. Все равно он его зарегистрирует»,— не понял цели эксперимента депутат Алексей Куринный (КПРФ).

Его коллега Владимир Сысоев (ЛДПР) поинтересовался, отменяется ли в связи с этим дачная амнистия, а Нина Останина (КПРФ) обратила внимание на постановление пленума Верховного суда (ВС) от 12 декабря 2023 года, разрешающее «незначительное отклонение от градостроительных норм» при ИЖС. Депутат вспомнила и о СССР, когда «целая парткомиссия» рассматривала вопросы превышения положенных габаритов дач: «Вы что, предлагаете вернуть это единообразие?»

Господин Пахомов в ответ заверил, что к советской практике возврата не будет: в ГПЗУ описан «не вид фасадов», а максимальные пространственные характеристики жилья и положенные отступы от заборов. Соавтор законопроекта сенатор Игорь Тресков заверил, что дачная амнистия останется в силе: он дал понять, что в случае несогласия с решением кадастрового инженера землевладелец сможет пойти в суд, как и сегодня. По его словам, требования пленума ВС также соблюдены, правда, определить несущественность отклонений от нормативов стройки сможет лишь экспертиза суда, а не чиновник.

Управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев, комментируя законопроект, поддержал наведение порядка на земельном рынке, приводя в пример подмосковный кадастр с частыми «наложениями, двойными адресами и нестыковками» в нем. Однако на рынок законопроект повлияет мало, считает эксперт, потому что кадастровые инженеры пока не понимают, как работать в новой ситуации, а граждане «всегда думают», как «обойти» новые нормы. В последнем случае господин Лещев приводит в пример практику максимального затягивания с постановкой жилья на учет для экономии на налогах.

Александр Воронов