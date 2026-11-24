По данным Rusprofile, ООО «Кабельный завод "Эксперт-кабель"» зарегистрировано в Орловской области в марте 2014 года с уставным капиталом 1 млн руб. Основной вид деятельности — производство силовых кабелей. Генеральный директор и единственный учредитель — Сергей Кутенев. По итогам 2025 года выручка завода составила 6,5 млрд, убыток — 21 млн руб.

ООО «Визмет» зарегистрировано в Москве в ноябре 2002 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Единственным учредителем и руководителем компании является Василий Визир. В 2025 году выручка общества достигла 4,2 млрд, чистая прибыль — 52 млн руб.