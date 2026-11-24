С орловского завода «Эксперт-кабель» экс-зампреда областного совета Кутенева взыскали 71 млн рублей
С орловского кабельного завода бывшего вице-спикера облсовета взыскали 71 млн
Арбитражный суд Орловской области удовлетворил уточненный иск московского ООО «Визмет» к местному ООО «Кабельный завод “Эксперт-кабель”», учредителем и генеральным директором которого выступает экс-заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Сергей Кутенев. Суд постановил взыскать с предприятия в пользу столичной компании 71,4 млн руб. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел.
Претензии возникли из-за неоплаты отгруженной продукции в рамках контракта от февраля 2024 года. В сентябре 2026 года истец заявлял сумму в 65,4 млн руб. По ходу процесса орловский производитель признал основную задолженность в 61,6 млн руб. С учетом пересчитанных санкций инстанция взыскала с ответчика 61,6 млн долга, 9,8 млн пени за срок с конца мая по 23 ноября 2026 года и 317,6 тыс. руб. компенсации государственной пошлины. Дополнительно утверждено дальнейшее начисление неустойки по ставке 0,1% в сутки вплоть до полного расчета.
По данным Rusprofile, ООО «Кабельный завод "Эксперт-кабель"» зарегистрировано в Орловской области в марте 2014 года с уставным капиталом 1 млн руб. Основной вид деятельности — производство силовых кабелей. Генеральный директор и единственный учредитель — Сергей Кутенев. По итогам 2025 года выручка завода составила 6,5 млрд, убыток — 21 млн руб.
ООО «Визмет» зарегистрировано в Москве в ноябре 2002 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Единственным учредителем и руководителем компании является Василий Визир. В 2025 году выручка общества достигла 4,2 млрд, чистая прибыль — 52 млн руб.
Ранее в отношении Сергея Кутенева возбуждались уголовные дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). В октябре 2023 года СКР расследовал 6253127 факт неуплаты 297 млн руб. налогов. В августе 2024-го дело прекратили 6874805 после перечисления в бюджет недоимки, пеней и штрафов на 460 млн руб. В 2025 году силовики возбудили 7776055 в отношении топ-менеджера новое уголовное дело.